«التعليم العالي»: ضبط 260 كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة في انعقاد دائم لمواجهة أي كيانات ومؤسسات تعليمية وهمية تعمل على تقديم خدمة تعليمية، وتتلاعب بمستقبل الطلاب التعليمي، مؤكداً أن الكيانات الوهمية هي مؤسسات تدس السم في العسل للمنظومة التعليمية.

وذكر «عطا»، أن هناك توجيهات مباشرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بشأن محاربة ومداهمة جميع الكيانات لغلقها.

ضبط 260 كيانا وهميا حتى الآن

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة نجحت الفترة الماضية منذ إنشائها في مداهمة وضبط وغلق ما يقرب من 260 كيانا تعليميا وهميا غير مرخص وغير مستوف الشروط القانونية، ويقوم بتقديم خدمة تعليمية دون الحصول على ترخيص أو الحصول على ما يثبت صلته بالأماكن المعلن عن عقود الشراكة معها، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخاطب الجهات المختصة بشأن غلق الكيانات الوهمية وإحالة أصحابها للنيابة العامة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها

ضرورة تواصل الطلاب مع الوزارة للتأكد من المؤسسات المعتمدة

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، الطلاب بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية والدعايات للمؤسسات والكيانات التعليمية غير المعتمدة، وضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي عبر القنوات الرسمية لها، للتأكد من صحة المؤسسة واعتمادها وإجراءاتها القانونية، أو الاطلاع على مواقع الوزارة المختلفة على الانترنت لمعرفة أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر وخارجها، مؤكداً أن لجنة الضبية القضائية لن تترك أي شخص تسول له نفسه التلاعب بمستقبل الطلاب التعليمي.