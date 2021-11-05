كيفن هارت في عمل درامي لأول مرة بـ«True Story» على «نتفليكس»
كتب:
إسراء سيف اليزل
12:26 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
الممثل الأمريكي كيفين هارت
نشرت شركة «نتفليكس»، الإعلان الدعائي الأول لـ مسلسل «True Story»، والذي يلعب بطولته كلاً من: الفنان كيفن هارت، والنجم ويسلي سنايبس، كما أعلنت عن موعد طرح هذا العمل والذي سيكون في يوم 24 نوفمبر الجاري.
مشاهدات عالية لبرومو «True Story»
استطاع الإعلان الدعائي الأول من مسلسل «True Story»، تحقيق أعلى المشاهدات، حيث حقق ما يقرب 256 ألف مشاهدة، خلال مدة طرحه التي لا تتجاوز الـ 24 ساعة حتى الآن، على الصفحة الرسمية لـ «نتفليكس»، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «الإنستجرام».
الفنان كيفن هارت، على برومو عمله الجديد في مجال الدراما، معلنين تحمسهم وانتظارهم لمشاهدته في أولى أعماله الدرامية.
يتكون من مسلسل «True Story» للفنان كيفن هارت، من 7 حلقات، تصل مدة كلاً منهم إلى حوالي ساعة، ومن خلال الفيديو الدعائي، تم الكشف عن عدة لقطات تشويقية للعمل.
وتظهر الصور الأولى من مسلسل «True Story»، التي شاركها الفنان ويسلي سنايبس، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، علاقة الشقيقين القريبين من بعض وهما: كيد، وكارلتون، حيث يجسّد كيفن هارت دور «كيد»، أما ويسلي سنايبس، فيقوم بتجسيد دور شقيقه الأكبر «كارلتون».
ويتشارك في تقديم مسلسل «True Story»، عدد كبير من الفنانين، مثل: كيفن هارت وويسلي سنايبس، بول أديلشتاين، ويل كاتليت، كريس ديامانتوبولوس، لورين لندن، جون أليكس، وغيرهم من النجوم، والذ يُعد من إنتاج شركة «نتفلكس».
اقرأ المزيد: