كيفن هارت في عمل درامي لأول مرة بـ«True Story» على «نتفليكس»

الفنان كيفن هارت، على برومو عمله الجديد في مجال الدراما، معلنين تحمسهم وانتظارهم لمشاهدته في أولى أعماله الدرامية.

يتكون من مسلسل «True Story» للفنان كيفن هارت، من 7 حلقات، تصل مدة كلاً منهم إلى حوالي ساعة، ومن خلال الفيديو الدعائي، تم الكشف عن عدة لقطات تشويقية للعمل.

وتظهر الصور الأولى من مسلسل «True Story»، التي شاركها الفنان ويسلي سنايبس، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، علاقة الشقيقين القريبين من بعض وهما: كيد، وكارلتون، حيث يجسّد كيفن هارت دور «كيد»، أما ويسلي سنايبس، فيقوم بتجسيد دور شقيقه الأكبر «كارلتون».

ويتشارك في تقديم مسلسل «True Story»، عدد كبير من الفنانين، مثل: كيفن هارت وويسلي سنايبس، بول أديلشتاين، ويل كاتليت، كريس ديامانتوبولوس، لورين لندن، جون أليكس، وغيرهم من النجوم، والذ يُعد من إنتاج شركة «نتفلكس».