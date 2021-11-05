قصة تفوق لاعبين بالشرقية حصدا برونزيتين في بطولة «الكيك بوكسنج»

من قلب نادي يقع بمنطقة شعبية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حصد «يوسف عبدالسلام»، 15 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي و«عبدالرحيم أحمد عطالله»، 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، على المركز الثالث فى بطولة العالم للأندية في «الكيك بوكسنج»، التي عقدت فى مصر فى الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجارى للشباب تحت سن الـ 18.

بطولة العالم للأندية في الكيك بوكسنج

وقال «يوسف»: «استعدينا لمباراة الـ كيك بوكسنج من خلال تمرينات مهارية وبدنية مكثفة وذلك قبل البطولة بـ 3 أشهر»، لافتا إلى أن الجري والماتشات اليومية كانت أبرز هذه التمارين، وأوضح أنه بدأ ممارسة الرياضة منذ أن كان طفلا: «مارست لعبة الكاراتية وكان عمري وقتها نحو 10 سنوات ثم مارست لعبة الكونغوفو في سن 11 عاما وحتى الآن بالإضافة إلى الكيج بوكسنج»، ولفت إلى أنه شارك في عدة بطولات كونغوفو على مستوى الجمهورية وحصل على المركز الأول تحت سن 16 سنة وبطولتين على مستوى محافظة الشرقية وحصل على المركز الثالث تحت سن 14 سنة.

الحصول على المركز الثالث

وأضاف الكابتن «أحمد عبدالحميد عبدالستار»، المدير الفني لنادي عبدالعزيز الرياضي، أن النادي خاض البطولة بـ 7 لاعبين من أعمار مختلفة وتمكن اللاعبان من الوصول إلى النهائي ضمن منافسين من 14 دولة وحصلا على ميداليتين برونزيتين، لافتا إلى أن العديد من الأندية المصرية اشتركت في البطولة.

الفوز ببطولات الكيك بوكسينج

ولفت إلى أنهم خاضوا بطولات «كيك بوكسنج»، في أوقات سابقة ففي عام 2019 خاضوا بطولة على مستوى الجمهورية وحصلوا على 4 ميداليات ذهب و3 فضة وفي عام 2020 حصلوا على 35 ميدالية ذهب و17 ميدالية فضة.

وأشار إلى أن النادي بدأ في ممارسة لعبة الكيك بوكسنج منذ 3 سنوات واشتركوا في عدة بطولات آخرها بطولة العالم للأندية التي أقيمت في مصر، لافتا إلى أن النادي يسعى لتحقيق المزيد من البطولات، مؤكدا أن الأندية التي تقع في المناطق الشعبية والقرى دائما تحظى بلاعبين يستطيعون التفوق وتحقيق البطولات في مختلف المجالات.