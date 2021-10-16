«الأفريقي للرماية»: الاتحاد الدولي انبهر بتنظيم بطولة العالم

علق اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي للرماية، على الإشادات الدولية التي حصلت عليها مصر بسبب تنظيم بطولة العالم للرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: «بنكمل منظومة بدأت في مصر وكبرناها من مصر، وأصبحنا من أحسن وأفضل الدول تنظيما لبطولات العالم».

3 بطولات دولية في 2021

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، أن مصر نظمت 3 بطولات دولية للرماية هذا العام رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة وجهت بالعمل بشكل موحد حتى تخرج البطولات بالشكل اللائق بمصر.

انبهار بالتنظيم المصري

وتابع: «رئيس الاتحاد الدولي للعبة كان منبهرا بالتنظيم في مصر، وقال لي إننا عملنا طريقة لازم تكون متبعة في كل بطولات العالم حتى لو كانت صعبة».

حفل الافتتاح

وشهد أول أمس الخميس، انطلاق حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بقيادة الموسيقار عمر خيرت، إذ تستضيف مصر البطولة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة البطولة، وحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وفلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية الخرطوش، وجوان فرانسوا رئيس الاتحاد الدولى للرماية الأطباق المروحية، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ومسؤلو شركتي سينرجي وتذكرتي.

وتشهد البطولة مشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر، إيطاليا، أمريكا، فرنسا، انجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الإمارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.