سعر الدولار اليوم.. يواصل الاستقرار أمام الجنيه في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، 4 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية بأغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً لأسعار العملات المعلنة من قبل البنك المركزي على موقعه الرسمي، ليظل سعر الدولار مقابل الجنيه عند متوسط 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ويتسم سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالاستقرار منذ أسابيع عديدة، ويقاس سعر صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية بعدة عوامل، أهمها مدى توافر المعروض من الدولار مقابل كميات الطلب.

وتهتم «الوطن» بمتابعة سعر الدولار أمام الجنيه بشكل مستمر، داخل عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بفروع أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، البنك الأهلي، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكويمة، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وجاء سعر العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مساء اليوم، الخميس.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وعند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، لا يزال سعر الدولار مقابل الجنيه، يعرض بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ الدولار في مصر

تحتفظ 3 بنوك محلية بأعلى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في السوق المحلية، وهي بنوك؛ «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي» و«الاستثمار العربي»، بقيمة 15.68 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الدولار في مصر

وفي المقابل، تستحوذ 3 بنوك محلية على أقل سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق المحلي، عند 15.64 جنيه، وهي بنوك «الأهلي المصري» و«مصر» و«المصرف المتحد».