«معلومات الوزراء» يعقد سلسلة من ورش العمل لطلاب الجامعات المصرية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من ورش العمل الافتراضية «ويبنار»، وذلك في إطار فعاليات مسابقة المركز البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات لطلاب الجامعات المصرية، والتي ينظمها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2021.

وتهدف المسابقة البحثية لكتابة أوراق السياسات إلى إشراك فرق العمل من طلاب الجامعات المختلفة في كتابة أوراق السياسات في عدد من القضايا ذات الأولوية لمتخذ القرار في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المركز والجامعات المصرية، وإشراك طلاب الجامعات في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا ذات الأولوية وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية بما يعزز مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة.

19 ورشة عمل لـ21 فريقا بحثيا

هذا وقد تم عقد 19 ورشة عمل لـ21 فريقا بحثيا ممثلين لـ12 جامعة مصرية حكومية وخاصة من مختلف محافظات الجمهورية، في عدد من أهم القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة والتي تحتل أولوية متقدمة على أجندة صناع القرار، وتتنوع موضوعات ورش العمل ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهندسة والتكنولوجيا، والمرتبطة في الوقت نفسه بطبيعة عمل المركز ودوره.

هذا ومن المنتظر أن يتم عقد ورش تقييمية للفرق البحثية مع الخبراء مرة أخرى لتقييم مدى التقدم في كتابة أوراق السياسات، واستفادة الفرق من كل توصيات السادة الخبراء.

محاضرو ورش العمل

الجدير بالذكر، أن ورش العمل قد حاضر فيها نخبة كبيرة ومتميزة من الخبراء والمتخصصين بلغ عددهم 59 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا، وتنوعت مجالات عملهم وتخصصاتهم ومناصبهم وفقاً لموضوعات ورش العمل، وأبرزهم الوزير المفوض ممدوح سالمان، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والوزير المفوض الدكتور محمود فتح الله، اقتصادي، ومدير إدارة شؤون البيئة ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور نهال المغربل، نائب وزير التخطيط السابق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وهاني سلام، عضو مجلس إدارة في المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، ونهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض وكاتبة ومقدمة برامج وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالسلام نوير، أستاذ العلوم السياسية، وعميد كلية التجارة جامعة أسيوط.

كما حاضر بها أحمد بدوي، محامي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، والدكتور شيرين الشواربي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة المستقبل، والدكتور عبد القادر لاشين رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل ومدير المعهد القومي للنقل ومستشار إقليمي للنقل بالأمم المتحدة (الاسكوا)، والأستاذ حسام الدين علوان نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار كلية كامبردج الدولية البريطانية، والدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية -جامعة القاهرة.