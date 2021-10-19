محاكمة 3 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في وقت سابق، تهم الضلوع في تلك الأحداث «أحداث مجلس الوزراء»، والقيام بأعمال عنف وشغب واضرام النيران التي سبق وأن وقعت في محيط مبنى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وكذا المجمع العلمي.

التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جريمة التجمهر المخل الذي يؤثر على الأمن والسلم العام لكيان الدولة المصرية، واستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وإضرام المتهمين النيران بشكل عمدي في تلك المنشآت الحكومية واقتحامها.

وأحالت الجهات المختصة، القضية أمام مجمع محاكم طرة للحكم على المتهمين في شغب وعنف «أحداث مجلس الوزراء».

جدير بالذكر أن قضية «أحداث مجلس الوزراء»، متهم فيها 269 شخصًا، من بينهم 24 حدثًا تقرر تقديمهم أمام محكمة الطفل؛ لمعاقبتهم عن التهم المنسوبة لهم.