السجل الكامل لموسيماني وكارتيرون مع الأحمر والأبيض قبل القمة 123

ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم، بمنتهى الشغف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام، ويعتبر ديربي القاهرة بين قطبي الكرة المصرية من أهم 20 ديربي كروي على مستوى العالم، وفي هذا التقرير نعرض لكم حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي السجل الكامل للمدير الفني بيتسو موسيماني مع الفريق الأحمر، والمدير الفني باتريس كارتيرون مع الفريق الأبيض.

بيتسو موسيماني

- لعب 68 مباراة

- فاز 48 مباراة

- تعادل 15 مباراة

- خسر 5 مبارايات

- أحرز الفريق 142:51 هدف

- جمع 159 نقطة

البطولات

- الدوري المصري

- كأس مصر

- بطولتان دوري أبطال إفريقيا

- السوبر الإفريقي

باتريس كارتيرون

- لعب 61 مباراة

- فاز 42 مباراة

- تعادل 14 مباراة

- خسر 5 مبارايات

- أحرز الفريق 108:40 أهداف

- جمع 140 نقطة

البطولات

- بطولة الدوري المصري

- السوبر الإفريقي

- السوبر المصري

يذكر أن حسام عاشور لاعب الأهلي السابق هو أكثر لاعب خاض مباراة القمة برصيد 41 مباراة يليه في الترتيب عبدالواحد السيد لاعب الزمالك السابق برصيد 27 مباراة ثم أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، برصيد 25 مباراة.

كما يتصدر قائمة الهدافين في ديربي القاهرة النجم الراحل عبدالكريم صقر، الذي لعب للناديين وسجل 17 هدفاً، 10 لصالح الشياطين الحمر، و7 لصالح فرسان ميت عقبة.

أعلن فريق الزمالك قائمتة التي من المقرر أن تخوض القمة 123 في الساعة الثامنة مساء اليوم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد - محمود عبدالعزيز - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

أما فريق الأهلي فحتى الآن لم يعلن الجهاز الفني القائمة التي سوف تخوض القمة لتحفيز جميع اللاعبين والحفاظ على تركيزهم وخلق روح المنافسة حتى آخر لحظة وأيضا كنوع من الخداع الخططي للمنافس.