تفاصيل ذبح سائق في صحراء سوهاج علي يد صبي سيارات

بين الحياة والموت، تم نقل سائق يبلغ من العمر 23 عاما، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ليدخل الشاب غرفة العمليات مصابا بطعنات بلغ عددها 16 طعنة في الظهر والساقين، وذبح في الرقبة كان هو الأخطر على حياته، ليخضع لجراحة استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة، لتكلل جهود الاطباء بالنجاح في إنقاذ حياته، بعد أن دخل المستشفي يعاني من نزيف شديد بالرقبة وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقل 10 أكياس دم وبلازما.

أسرة الشاب المصاب محمد عبد النبي، سائق، أكدت أن المصاب تم استدراجه إلى منطقة الكوامل غرب سوهاج، وفي منطقة نائية تم نصب كمين له، وتم ذبحه وتسديد عدة طعنات له بقصد قتله، وأشارت الأسرة أن المتهم شاب يعمل صبي سيارات سيرفيس في مدينة سوهاج، وتعرف علي المصاب منذ فترة، وأكدت والدة المجني عليه ـنها لا تعرف السبب والدافع الرئيسي من ارتكاب الجريمة.

والدة الضحية: وجدته على قيد الحياة

وأكدت والدة الضحية أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها يخبرها أن شقيقه قد قتل في صحراء سوهاج، وتم نقله الى مستشفى سوهاج الجامعي، وعندما وصلت إلى المستشفى، علمت أنه على قيد الحياة وتم إدخاله غرفة العمليات، لافته إلى أن ابنها المصاب ذهب مع الجاني بحجة حضور حفل زفاف، إلا أنه اصطحبه إلى منطقة نائية وذبحه من الرقبة وسدد له عدة طعنات.

من جانبه قال مؤمن رمضان، خال المجني عليه، إن المتهم سدد لنجل شقيقته عدة طعنات وذبحه من الرقبة ما يدل على أنه كانت هناك نية للتخلص منه بشكل نهائي، لافتا إلى أن المتهم أورد في محاضر الشرطة أنه طعن المجني عليه دفاعا عن نفسه لأنه كان يريد التعدي عليه جنسيا، نافيا أن يكون ذلك دافعا للجريمة، وأن تلك الرواية بها مغالطات لأن المجني عليه مشهود عنه الأخلاق الحميدة، مطالبا بكشف السبب الحقيقي وراء الجريمة.

سوهاج الجامعي ينجح في إنقاذ حياته

من جانبه قال الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفي سوهاج الجامعي، إن المصاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة تبين أنه مصاب بقطع كامل في للقصبة الهوائية وتهتك بالأوعية الدموية، وتهتك شديد في عضلات الرقبة، وتم نقل المصاب بشكل فوري إلى غرفة العمليات بقسم الجراحة، وتم تخدير المصاب وتدخل فريق طبي من قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف أنه تم وقف نزيف الأوعية الدموية، وإعادة رتق وخياطة كل العضلات المتهتكة، وإعادة تقييم القطع الكامل بالقصبة الهوائية، مع وضع دعامة داخلية للقصبة الهوائية، وعمل فتحة تنفس خارجية، وبفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المريض.

من جانبها تجري الأجهزة الأمنية في سوهاج، تحقيقاتها مع المتهم في الواقعة لمعرفة الدافع الحقيقي من ارتكاب الجريمة.