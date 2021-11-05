تدريب العاملين بـ«الإنتاج الحربي» على «نظام المراجعة الداخلية»

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- برنامجه التدريبي «نظام عمل المراجعة الداخلية» للعاملين بوحدة المراجعة الداخلية بوزارة الإنتاج الحربي، والذي ينفذ على مدار 5 أيام تدريبية منفصلة خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2021.

التدريب 5 أيام من 2 إلى 9 نوفمبر

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إنَّ المنطق الأساسي في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة.

تفاصيل البرنامج التدريبي وأهدافه

وأشارت إلى أنَّ الهدف من البرنامج التدريبي يتمثل في التعريف بمفهوم الحوكمة والمراجعة الداخلية وأهميتها ونشأتها وخاصة بالنسبة للجهاز الحكومي، والتعرف على آلية عمل إدارة المراجعة الداخلية وأهم الأدوار المنوطة بها، وتحديد التشكيل الأمثل لإدارة المراجعة الداخلية والمهارات المطلوبة، إضافة إلى التعريف بأهم مسئوليات وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية ونطاق عملها، وتوضيح أهمية خطة عمل المراجعة الداخلية وكيفية اعدادها، مع توضيح أبعاد المراجعة الداخلية وعلاقتها بالإدارات المختلفة، وتعريف بأفضل الممارسات بشأن تحسين فعالية المراجعة الداخلية.

وتنقسم محاور البرنامج التدريبي إلى عدة محاور؛ تشمل مقدمة عن المراجعة الداخلية والحوكمة، وعملية إنشاء إدارة المراجعة الداخلية، إضافة إلى آلية عمل إدارة المراجعة الداخلية وأهم الأدوار المنوطة بها، ومقومات نظام المراجعة الداخلية، ومراحل تنفيذ الخطة السنوية لها، وأنواع المراجعة الداخلية، وأفضل الممارسات بشأن تحسين فعاليتها.