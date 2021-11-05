مكرم تهنئ «فيلوباتير المصرية» بكندا على لقب أفضل مدرسة بأونتاريو: نشعر بالفخر

هنأت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بخالص التهنئة لفريق مدرسة فيلوباتير المصرية في كندا وذلك لحصول المدرسة على لقب أفضل مدرسة في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو وذلك لعام 2021 للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة مع خمس مدارس كندية أخرى.

مكرم: المدرسة رفعت اسم مصر عاليا حول العالم

وقالت نبيلة مكرم: «إننا نشعر بالفخر بأن تحقق مدرسة مصرية بالخارج هذا النجاح والتميز بما يرفع اسم مصر عاليا حول العالم، وذلك بفضل جهود أبناء الوطن في كندا ودورهم الملموس والمؤثر في مجتمعهم، وهذا يؤكد على أن مصر تستطيع».

مديرة المدرسة: نجاحنا هدية لمصر

من جهتها، وجهت فيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، الشكر لوزيرة الهجرة على التواصل والتهنئة، مؤكّدة أنَّ هذا النجاح الذي تحقق هو هدية يقدمونها لمصر وطنهم، لافتة إلى أن المدرسة حصدت هذا اللقب بفضل جهود أبنائها من الجالية المصرية في عدد من الأعمال الخيرية والتطوعية والدعم الذي قدموه إلى أهاليهم في مصر خلال فترة جائحة كوفيد-19 العالمية وأيضا داخل كندا.