وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هاني كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، وهي مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، وقدمت دعما كبيرا لعدد من القرى التابعة للمشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة «أصلك الطيب» للمساهمة في المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مكرم: المصريون بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن

وخلال اللقاء، أعربت «مكرم» عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في المبادرات الرئاسية الوطنية، مقدمة كل الشكر لكل أعضاء المؤسسة على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة «أصلك الطيب»، بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة في مشروع «حياة كريمة» ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة.

وأكدت الوزيرة، في بيان، اليوم الجمعة، أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن، قائلة إن إطلاق مبادرة أصلك الطيب جاء إيمانا من ثقتنا في حرصهم على المشاركة في المبادرات الوطنية المختلفة، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

تنفيذ 92 وصلة المياه في قرى الفيوم

من جانبه، أعرب «كمال» عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادتها على رعاية الوزارة لأنشطة مؤسسة ملتقى شباب الخير في الكويت، بما يعود ذلك بالأثر الطيب والإيجابي على كل من يعملون بها، قائلًا: «بلدنا مصر هي أصلنا الطيب ولازم نعمل الخير ليها دايما».

واستعرض رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، ما قامت به المؤسسة مؤخرًا في عدد من القرى بمركزي طامية ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لافتًا إلى تنفيذ 92 وصلة مياه بقرى الروبيات والمقاتلة وفرقص وكفر عمبرة ودار السلام ومعصرة صاوي والأربعين، كما تم الانتهاء من تبليط محيط مركز الشئون الاجتماعية بإطسا والوحدة المحلية بقرية شكشوك.