وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على دعم مبادرات تحقيق «رؤية مصر 2030»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الاحتفال بفوز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة بالمركز الثاني في «جائزة مصر للتميز الحكومي» فئة الكليات، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء أشرف الكحلة مدير معهد العلوم المخابراتية والأمنية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس والعمداء السابقين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

استهلت وزيرة الهجرة حديثها، بالتأكيد على حرص القيادة السياسية على دعم تلك المبادرات الفاعلة، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية، ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لتوصية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكل المستويات الوظيفية.

وزيرة الهجرة تشيد بجامعة القاهرة

وأشادت وزيرة الهجرة بما تقدمه جامعة القاهرة العريقة من خدمة مجتمعية متميزة، كونها قلعة العلم والأدب في مصر، مثمنة حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على المركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات» في الدورة الثانية لـ«جائزة مصر للتميز الحكومي» لعام 2021.

نبيلة مكرم: فخورة بالانتساب إلى كلية اقتصاد القاهرة

وأكدت الوزيرة أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تعد صرحًا تخرج منه القامات، والذين يمثلون مصر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى توفير البيئة التعليمية المميزة لطلاب الكلية، ما جعلها تستحق الجائزة عن جدارة واستحقاق، ومشيدة بتعاون فريق العمل بالكلية ليحققوا هكذا نجاح تنافس عليه الكثير من المؤسسات.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم فخرها واعتزازها بالانتساب إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة العريقة، وكان له الفضل فيما وصلت إليه خلال الحياة العملية، مشيدة بجهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحرصها على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، والتعاون مع وزارة الهجرة في العديد من الملفات ومنها مراكب النجاة، وعودة العالقين خلال وباء كورونا بجانب إطلاقها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر.

وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة التعاون العربي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على تشجيع التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، والابتكار والإبداع في المؤسسات العربية، من خلال جائزة التميز الحكومي، التي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار.

مُجمع «بنبان» للطاقة الشمسية يؤكد مسارنا الصحيح نحو الإصلاح الإداري

وأشادت الوزيرة بحصول مصر في الدورة الماضية على أربع جوائز مُختلفة ضمن أفرع جائزة التميز الحكومي العربي، وهي: جائزة أفضل وزير عربي والتي حصدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربي والتي فاز بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية والتي حصدتها الأستاذة نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مُجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، وهو ما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح نحو الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.

وفي ختام كلمتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بتمكين المرأة علميا، ووجود عدد كبير من عضوات هيئة التدريس والباحثات ضمن فريق التميز، مثمنة استحداث فئات جديدة في الجائزة في مَجالَيْ التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي، حيث تستهدف الجائزة تحقيق قيم التعاون والشفافية والإتقان، وصولًا لاتباع أفضل المعايير العالمية.

وفي كلمة له أيضا، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن «النجاح لا يستحق شهادة، فنحن نفخر بما حققناه، وأؤكد على تميز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في العديد من البرامج المتفردة وشغف الأساتذة والكوادر والمراكز البحثية التي تعد مرصدا لكل ما يتعلق بعلوم السياسة والاقتصاد والإدارة»

وأوضح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والحائز على تكريم جامعة ستانفورد، باعتباره ضمن أبرز 2% من علمائها، أن الكلية حصلت على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي، من بين أكثر من 400 كلية على مستوى القطر المصري، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس لحرصهم على التفوق والبقاء في الصدارة، والتأكيد على دعم الابتكار وتمكين المواهب لتحقيق رؤية مصر 2030.

جائزة التميز الحكومي

وجائزة التميز الحكومي، أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بموجب مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقَّعة بين وزارة التخطيط في مصر، ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 في دبي فبراير 2018، وتشمل 3 فئات: جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.