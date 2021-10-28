وزيرة الهجرة تستقبل وفدا من شباب مصر بالخارج أعضاء فريق هوكي الجليد

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفدًا من الشباب المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهم أعضاء بالفريق المصري لهوكي الجليد، الذين شاركوا في البطولة الدولية لهوكي الجليد التي أقيمت في مصر في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالشراكة مع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ورابطة الصداقة المصرية الكندية.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالشباب، وأعربت عن فخرها وسعادتها بفوزهم في البطولة، بما يؤكد ما يتحلون به من إرادة وإصرار وحماس لتحقيق الفوز ورفع اسم مصر عاليًا وسط مجتمعاتهم الأجنبية على إثر النجاح الذي حققوه.

«مكرم» لـ«الشباب»: لابد وأن تروجوا لوطنكم في عهد الجمهورية الجديدة

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة لهؤلاء الشباب مفادها أنهم لابد دومًا أن يحرصوا على الترويج لوطنهم مصر خارجيًا، ونقل الصورة الصحيحة للجمهورية الجديدة وما يحدث على أرضها، كونهم شاهدوا بأنفسهم - من خلال مشاركتهم في البطولة - ما يجري من تنمية وتطوير وتنظيم على كل المستويات.

فيما قالت نانسي عبد الهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«IBIS» الشركة المنظمة للحدث، والمرافقة للوفد الشبابي: «كنا متحمسين للغاية عندما كشفت رابطة الصداقة المصرية الكندية عن اهتمامهم بتنظيم بطولتهم القادمة هنا في مصر، حيث أن فكرة الترويج لمصر كوجهة مثالية للسياحة الرياضية الشتوية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية تتماشى تمامًا مع أهدافنا، مضيفة: «نحن على ثقة من أن حلمنا في رؤية العلم المصري يرفرف في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سيصبح حقيقة واقعة قريبًا».

الوفد الشبابي: نتطلع إلى التعاون مع «الهجرة» في أنشطة متنوعة

من جانبهم، عبر وفد الشباب عن سعادتهم بوجودهم في مصر وبلقاء وزيرة الهجرة، وأكدوا متابعتهم لكل أنشطة الوزارة وجهودها في رعاية الجاليات المصرية بالخارج وإشراكهم في عملية التنمية الوطنية، معربين عن تطلعهم إلى التواصل المستمر مع الوزارة والتعاون معها في أنشطة وفاعليات مختلفة.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد الشبابي هدية تذكارية للسفيرة نبيلة مكرم تقديرًا لجهودها ودورها في رعاية المصريين بالخارج والتواصل مع الشباب المصري المقيم في عدد من الدول حول العالم.