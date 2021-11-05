تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي.. شاهد مبارياتك المفضلة

يبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة، وبشكل خاص عاشقي الدوري السعودي عن تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي، وذلك لمشاهدة المبارات التي يتم إذاعتها في الدوري السعودي من المنزل بالإضافة إلى مشاهدة الاستوديوهات التحليلية التي تسبق المبارايات، فضلا عن البرامج الرياضية المختلفة، دون إن يكون هناك حاجه للذهاب لمشاهدتها في الخارج.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وخطوات تنزيلها على الرسيفر الخاص بالتلفزيون، والتي جاءت كالتالي:

تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي على النايل سات

وجاء تردد قناة تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي على النايل، على النحو التالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

اسم القناة: SSC SPORTS HD.

تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي على العرب سات

وجاء تردد قناة تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي على العرب سات، على النحو التالي:

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

اسم القناة: SSC SPORTS HD.

البطولات التي تبثها مجموعة قنوات SSC SPORTS HD

وتحرص مجموعة قنوات SSC SPORTS HD على بث عدد من البطولات المحلية والعالمية المختلفة، والتي تتضمن «بطولة دوري أبطال آسيا، كأس الأمم الآسيوية، الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، كأس الملك، كأس آسيا للأندية»، كما أنَّها تحرص على إذاعة الاستديوهات التحليلية لتلك المبارايات، والتي تتيح للمشاهد قراءة المباريات بشكل صحيح.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق مجموعة قنوات SSC SPORTS HD لنقل جميع مبارات الاتحاد السعودي بشكل خاص، والحصول على حقوق بث البطولات الكبرى على مستوى القاهرة الأسيوية والإفؤيقية.