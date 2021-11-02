يبحث كثيرون عن تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، حيث يستعد لاعبي الأهلي والزمالك لمباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 التي انطلقت يوم 25 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مبارة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر، الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة أون سبورت

تردد القناة: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

ويدخل الأهلي اللقاء اللقاء بعد فوزه خلال المبارتين السابقتين على الإسماعيلي، برباعية أحرزها علي معلول، وبيرسي تاو بهدفين، وأحمد عبدالقادر عند الدقيقة الـ87، وفاز الأهلي على نادي البنك الأهلي بهدف دون رد أحرزه هداف الفريق بالموسم السابق، محمد شريف، عند الدقيقة 62.

أما الزمالك فيدخل إلى اللقاء بانتصارين على نادي إنبي، بثنائية أحرزها أحمد سيد من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، والهدف الثاني أحرزه عمر السعيد في الدقيقة 85، كما نجح الزمالك أيضًا في الفوز على طلائع الجيش اليوم بهدفين دون مقابل، عن طريق ركلة جزاء أحرزها أحمد سيد «زيزو»، والهدف الثاني أحرزه عمر السعيد.

يذكر أنّ الإعلامي أحمد شوبير، قال خلال تقديم برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»، إنّ تغييرات كارتيرون التي أجراها في التشكيل الأساسي للفريق أمام طلائع الجيش، وتغييرات موسيماني خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي، كان واضحا بها التفكير في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر انعقاده الجمعة المقبل في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.