انخفاض نسبة الأمية في مطروح 5%.. وفتح 129 فصلا بالقرى والنجوع

أعلن عادل عبدالمنعم مسلم، مدير عام فرع تعليم الكبار بمطروح عن إنخفاض نسبة الأمية على مستوى محافظة مطروح إلى 5%، خلال العامين الماضيين، بعد فتح فصول جديدة لمحو الأمية بتوجيهات من القيادة السياسية بالإهتمام بالأمية، والقضاء عليها في المراكز والمدن، وسيتم قريبا إعلان بعض المدن خالية تماما من الأمية.

فتح 129 فصلا لمحو الأمية

وقال «مسلم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وجها إلى فتح فصول محو الأمية من خلال خطة لمواجهة الأمية والقضاء عليها في القرى والنجوع والتجمعات السكانية النائية، وجرى فتح 129 فصلا لمحو الأمية بنطاق المحافظة، من بينهم 43 فصلا للسيدات، و86 فصلا للرجال.

إنخفاض الأمية من 36 إلى 30% في مطروح

وأضاف أن نسبة الأمية إنخفضت في محافظة مطروح من 36 إلى 30%، من خلال الجهود التي تبذل في الفصول والامتحانات التي يجري تنفيذها في مجالس المدن والقرى، ووصلنا إلى فتح فصول في أى مكان مناسب، في منزل، أو مسجد، بهدف الوصول إلى الأميين في كل مكان، بمساعدة رؤساء المدن، وهو ما كان له مردود إيجابي على نسبة إنخفاض الأمية في المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع المهندس مسعد الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين على تنشيط فصول دورة يناير المقبل، وفتح فصول جديدة لدورة أبريل 2022.

امتحانات محو الأمية في مطروح

ولفت «مسلم»، إلى زيادة عقد الامتحانات في العلمين، والمدن السبعة الأخرى الحمام والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بالإضافة إلى سيوة، بجانب عقد امتحانات في جامعة مطروح بالتعاون مع الكليات المختلفة، ضمن البروتوكول الموقع مع تعليم الكبار.