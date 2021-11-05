التعليم العالي: تطعيم الأطفال فئة «12-15 سنة» في القريب العاجل

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 12.9 مليون مواطن، بما يقل بنحو 3 ملايين عن شهر سبتمبر.

السعودية أعلنت تطعيم 70% من مواطنيها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن بعض دول قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لم تحصل على كمية اللقاحات التي تكفيها لتطعيم المواطنين، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تطعيم 70% من المواطنين، وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال جرعات من لقاح موديرنا، بالإضافة إلى حصول مصر على كميات من لقاح فايزر.

زيادة الإصابات بكورونا في الدول غير الحاصلة على التطعيم

وتابع: «في القريب العاجل سيتم تطعيم الأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة بتطعيم فايزر»، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت لقاحات صينية بالإضافة إلى جونسون أند جونسون وسبوتنيك V الروسي: «مش كل دول المنطقة عندها هذه الوفرة من اللقاحات سواء من حيث الكم والأنواع المختلفة، وهو ما أدى إلى زيادة الإصابات بكورونا فيها».

وأكد، على ضرورة تلقي لقاحات كورونا للوقاية من السلالات الجديدة وتقليل فرص انتشارها، مشددًا على أنه إذا انتشرت السلالات الجديدة بين الدول التي لم تحصل على اللقاحات بنسبة كبيرة، فإن مواطنيها سينشرون هذه العدوى.