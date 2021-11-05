موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. خطوات تسجيل راغبي السفر

يهتم عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر بالبحث عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك لتسجيل الحصول على لقاح لفيروس كورونا يكون معتمدًا لدى دول السفر، نظرًا لأنه شرط أساسي للسفر للخارج، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي ما زال يحصد الأرواح منذ بداية ظهوره حتى يومنا هذا.

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وفي هذا الإطار استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها نستعرض خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين وفق الخطوات المتاحة على موقع التسجيل وذلك على النحو التالي:

1) الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

2) الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

3) الضغط على خانة تطعيم بغرض السفر.

4) إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمحافظة وجهة السفر والسبب، وتاريخ السفر المتوقع، ورقم المحمول، ثم الضغط على استكمال.

5) ترسل الوزارة رسالة بها 4 أرقام للتحقق من رقم الهاتف الذي سجله صاحب الطلب، ويتمّ إدخالها

6) استكمال إدخال البيانات المطلوبة، مثل تحميل الصورة الشخصية وغيرها.

7) قراءة الشروط الخاصة بتلقي لقاح كورونا، والضغط على موافقة.

8) انتظار رسالة بالموعد والمكان المخصص للتطعيم من وزارة الصحة.

متابعة حالة طلب الحصول على اللقاح

وللراغبين في متابعة حالة الطلب الخاص بهم في الحصول على اللقاح حددت وزارة الصحة عدد من الإجراءات المطلوبة التي يتم إتباعها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل لقاح كورونا، وذلك على النحو التالي:

الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وبعدها يتمّ الضغط على المكان المخصص لمتابعة حالة طلب اللقاح، وبعدها يتمّ إدخال رقم الطلب، وآخر 4 أرقام من الرقم القومي أو جواز السفر وبعدها تظهر حالة الطلب.