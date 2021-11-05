فايزر تعلن عن حبوب جديدة لعلاج كورونا: تخفض خطر الوفاة بنسبة 90%

أعلنت شركة فايزر عن حبوب تجريبية لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت في بيان اليوم، إن حبوبها التجريبية المضادة لكوفيد-19 خفضت معدلات الاستشفاء والوفاة بنسبة 90% تقريبًا، حيث تنضم شركة الأدوية إلى السباق لتقديم أول دواء سهل الاستخدام ضد فيروس كورونا في السوق الأمريكية، بحسب «رويترز».

وأوضحت شركة فايزر اليوم الجمعة، إن حبوبها التجريبية المضادة لفيروس كوفيد-19 أظهرت أنها تقلل فرص دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بالمرض الحاد بنسبة، وأضافت فايزر أيضا، أنها تخطط لتقديم نتائج التجارب المؤقتة لحبوبها، والتي تُعطى بالاشتراك مع مضاد فيروسات أقدم يسمى ريتونافير، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كجزء من تطبيق الاستخدام الطارئ الذي افتتحته في أكتوبر.

كيف تعمل حبوب فايزر لعلاج كورونا؟

وتعرف حبوب فايزر التجريبية لعلاج كورونا علميًا باسم PF-07321332، وهي جزء من فئة من الأدوية تسمى مثبطات الأنزيم البروتيني، وتعمل عن طريق تثبيط إنزيم يحتاجه فيروس كورونا إلى تكاثره في الخلايا البشرية. وتستخدم مثبطات البروتياز لعلاج مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» والتهاب الكبد الوبائي «فيروس سي».

وقالت شركة فايزر إن عقار فيروس نقص المناعة البشرية يساعد في إبطاء عملية التمثيل الغذائي من أجل أن تظل نشطة في الجسم لفترات أطول بتركيزات أعلى.

أصدرت شركة فايزر نتائج أولية اليوم الجمعة لدراستها على 775 بالغًا. كان لدى المرضى الذين يتناولون دواء الشركة مع مضاد فيروسات آخر انخفاضًا بنسبة 89% في معدل دخولهم إلى المستشفى أو الوفاة بعد شهر، مقارنةً بالمرضى الذين يتناولون حبوبًا وهمية. أقل من 1% من المرضى الذين يتناولون الدواء احتاجوا إلى دخول المستشفى ولم يموت أحد. في مجموعة المقارنة، تم نقل 7 % إلى المستشفى وكانت هناك سبع وفيات.

قال الدكتور ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين بشركة فايزر، في مقابلة: «كنا نأمل أن يكون لدينا شيئًا غير عادي، ولكن من النادر أن ترى عقاقير رائعة تحقق فعالية بنسبة 90 % تقريبًا وتوفر حماية بنسبة 100 في المائة من الموت».

كان المشاركون في الدراسة غير محصنين، وكانوا مصابين بـ كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل، وكان ينظر إليهم على انهم في موضع مخاطرة كبير لدخولهم إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية مثل السمنة أو مرض السكري أو أمراض القلب. بدأ العلاج في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولية، واستمر لمدة خمسة أيام.

سباق عالمي للوصول لعلاج كورونا

يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم للعثور على حبوب ضد كوفيد-19 يمكن تناولها في المنزل لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء وتقليل العبء الثقيل على المستشفيات والأطباء.

تتطلب جميع علاجات كوفيد-19 المستخدمة في الولايات المتحدة حاليًا الحقن الوريدي أو الحقن في العضل. حبوب كوفيد-19 من شركة ميرك المنافسة قيد المراجعة بالفعل في إدارة الغذاء والدواء بعد ظهور نتائج أولية قوية، وأمس الخميس أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق عليها.