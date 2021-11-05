عودة: 90% من مصابي كورونا بالمستشفيات في أوروبا لم يتلقوا التطعيم

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسط، إن أكثر من 90% من مصابي فيروس كورونا المستجد الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات وغرف الإنعاش غير حاصلين على التطعيم.

تفاوت عدد المصابين

وأضاف عودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أن زيادة عدد الإصابات في قارة أوروبا ترجع إلى تفاوت عدد المطعمين في الدول كما أن نسبة الحاصلين على التطعيم ليست كبيرة.

البرتغال الأعلى في نسبة التطعيم

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسط، أن البرتغال هي الأكثر على مستوى نسبة التطعيم بواقع 85%، بعدها إيطاليا، أما ألمانيا وإسبانيا وفرنسا فإن نسبة التطعيم فيها تتراوح بين 60% إلى 70%.

وأشار فؤاد عودة، إلى أن نسبة التطعيم في بقية الدول الأوروبية منخفضة، وتبلغ نسبة التطعيم في الدول الأوروبية الشرقية ما يتراوح بين 20% و30%.

ولفت عودة، إلى أن تراجع نسب التطعيم يرجع إلى عدم وجود تعاون بين الدول الأوروبية وأنانيتها الكبيرة وبخاصة أن الوضع السياسي والاقتصادي ضد الوضع الصحي: «أغلب القرارات في هذه الدول كانت خاطئة كان لها أهداف سياسية واقتصادية بشكل أكبر من الأهداف الصحية».

وأكد، على أهمية الحصول على لقاحات كورونا، إذ أن الإحصائيات تشير إلى أن 95% من الأشخاص الذين يصابون بعد التطعيم تبلغ نسبة عدم ذهابهم إلى غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات لتلقي العلاج 95%.