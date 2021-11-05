طريقة جديدة لشراء شقة بالتقسيط على 30 سنة.. هل تبحث عن تسهيلات نقدية؟

لو كنت من الباحثين عن شراء «شقة العُمر»، وترغب في التقسيط، يمكنك الآن الاستفسار عما إذا كانت الشركة المالكة للعقار متعاقدة مع أحد البنوك بشأن إتاحة الشراء وفق مبادرة التمويل العقاري كخيار قائم، وبنظام التقسيط على 30 سنة وفائدة 3%.

شركات عقارية توفق وحداتها مع مبادرة التمويل العقاري

خلال اليومين الماضيين، تعاقدت العديد من الشركات العقارية مع بنوكاً لإتاحة فرصة تمويل العملاء الراغبين في الشراء من متوسطي ومحدودي الدخل، وفق مبادرة التمويل العقاري، بحسب ما ذكره مطورون عقاريون لـ«الوطن» مشيرين إلى أنَّ بعض الشركات لجأت إلى خيار توفيق وحداتها مع مبادرة التمويل العقاري، تسهيلاً على كثير من العملاء الراغبين في الشراء بالتقسيط، وليس لديهم الملاءة المالية للسداد الفوري.

أضاف المطورن العقاريون، لـ«الوطن» أنَّ البعض ممن تقدم الفترة الماضية للبنوك بهدف الحصول على التمويل العقاري بفائدة 3% وفترة سداد 30 سنة لم يخدمهم الحظ في انطباق الشروط عليهم أو على العقار نفسه، وهو ما حدا بالشركات العقارية الدخول في شراكات مع البنوك لتوفيق وحداتها مع المعايير المطلوبة في المبادرة الجديدة.

وخلال اليومين الماضيين، رفعت الحكومة أسعار توريد الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك مثل شركات الحديد والأسمدة والبتروكيماويات، وهو ما جعل بعض الشركات تخطر البورصة المصرية عبر إفصاحات بنيتها في زيادة أسعار منتجاتها الفترة المقبلة.

أسعار حديد التسليح

ويمثل الحديد نسبة تتراوح بين 7 و12% من إجمالي تكلفة العقارات، ما يعني زيادة في التكلفة النهائية للعقارات عند استخدام حديد التسليح بالأسعار الجديدة الفترة المقبلة، وهو ما يتعين معه لجؤ الشركات العقارية إلى أساليب تسويقية ونظم سداد بتيسيرات كبيرة لمواصلة عمليات البيع دون ركود السوق.

مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

وفي يوليو الماضي، أطلق البنك المركزي المصري، بتوجيهات رئاسية، مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بدلاً من 8% في السابق، وبفترة سداد هي الأطول في تاريخ القطاع المصرفي، تصل لـ30 سنة بدلاً من 20 سنة في السابق، وذلك لتمويل وحدات متوسطي ومحدودي الدخل.