البترول: تسعير الغاز الطبيعي للمصانع كل 3 شهور مثل البنزين والسولار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن تسعير الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة يتم من خلال لجنة وزارية بها أجهزة، فضلا عن استشارة جهات كاتحاد الصناعات ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، وتابع «لا نعمل بمعزل عن Hصحاب المصلحة»، بحسب تعبيره.

تسعير الغاز الطبيعي

وردا على سؤال حول مدى تأثير القرار الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع على أسعار السلع للمواطنين، قال الملا، في كلمة بمؤتمر تنظمه نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري، إن قرار زيادة سعر الغاز للمصانع يخاطب 3 قطاعات بعينها ترتبط بالتصدير الخارجي كالأسمدة والحديد والبتروكيماويات، خاطبنا فقط هذه الشريحة التي ارتبط نشاطها بالتسويق العالمي، لأنهم يعلمون بآليات السوق العالمية، وحصل فيها مناقشات جيدة جدا.

وكشف وزير البترول عن قرار وشيك بتسعير الغاز الطبيعي، مثلما يحدث في أسعار البنزين والسولار قائلا: «نفس الشيء بالنسبة للصناعة هنراجع كل 3 أو 4 شهور بخصوص أسعار الغاز مثلما يحدث في سعر البنزين».

وواصل قائلا: «بالمقارنة مصر تعتبر من أرخص الدول في سعر الغاز، وإذا ترتب على زيادة أسعار الغاز للمصانع زيادة في أسعار السلع فهذا شيء غير محمود، وبه خلل ومش المفروض إن ده يحصل، بالنسبة لنا الهدف ليس أن نربح من الغاز».

وقال وزير البترول: «آليات التسعير تضع في اعتباراتها عناصر التكلفة بحيث في النهاية يستطيع المصنع يخرج منتج منافس في السوق العالمي».

تسعير البنزين والسولار

وأضاف وزير البترول، ردا على أسئلة الحضور بمؤتمر تنظمه نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري، قائلا «لا ندعم المحروقات في مصر، لكن باقي الدول تضع أعباء ضريبية كأعباء بيئة وغيرها، فتجد أن سعر اللتر تجاوز 20 جنيه أو 30 جنيها».

وأوضح الملا، أن وجود الغاز الطبيعي ساعد في عدم الاعتماد كلية على البنزين وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل.

وطالب وزير البترول، قائدي السيارات بتحويل مركباتهم لتعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من البنزين قائلا «لو عربيتك مش مجهزة هنجهزها بحوالي 8 آلاف جنيه وبالتقسيط».

وبخصوص توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، قال طارق الملا: «نستهدف كل القرى والمراكز لإيصال الغاز الطبيعي».