الشركات تتعاقد مع البنوك لتوفير شقق بالتقسيط ضمن مبادرة «التمويل العقاري»

تعاقدت شركات التطوير العقاري، مع عدة بنوك محلية، على إتاحة وحداتها للبيع ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%، بهدف تنشيط المبيعات، والالتفاف على ارتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة تكاليف البناء الفترة الأخيرة.

مبادرة التمويل العقاري توفر قروض بفائدة 3%

وبدأت الشركات في توفير وحدات سكنية تتناسب مع شروط مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري في يوليو الماضي، لتمويل وحدات متوسطي ومحدودي الدخل، ساعية إلى توفير جانب من معروضها بنظام التقسيط وفق مبادرة التمويل العقاري، التي توفر قروضاً بفائدة 3% بدلاً من 8% في السابق، وللوحدات التي تتجاوز 1.4 مليون جنيه.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة واجهت عدة مشكلات عن التطبيق، تمثلت في عدم انطباق الشروط على شريحة كبيرة من المتقدمين للحصول على التمويل، مشيرةً إلى أن المشكلات تعلقت بعدم انطباق الشروط على العقار أحياناً، وعلى العميل نفسه أحيان أخرى.

إتاحة نظام التمويل العقاري للوحدات أمام العملاء

وأشارت المصادر، إلى أن عدة شركات عقارية خاصة وقعت اتفاقيات مع البنوك الفترة الماضية، تقضي بإتاحة التمويل العقاري للوحدات أمام العملاء المتقدمين للشراء غير الفوري كخيار متاح، وذلك بالاتفاق مع البنوك المتعاقدة مع الشركات.

من جانبه، قال علاء فكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري هي الحل الأنسب لمواجهة أسعار العقارات، وأن القطاع يعول على المبادرة في تنشيط مبيعاته الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار العقارات جاء بسبب زيادة التكلفة على المطورين، موضحاً أن من حق العميل اختيار العرض الذي يناسبه، ويناسب إمكانياته.

وتوفر مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل، التي أطلقها البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي، تمويلات للراغبين في شراء العقارات من متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3% وبفترة سداد تصل إلى 30 سنة.