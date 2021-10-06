اعرف إزاي تختار شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

تستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

مواصفات البنك المركزي للشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري

وحدد البنك المركزي 4 مواصفات، يجب توافرها في شقة التمويل العقاري، كي يستفيد بها المواطن في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 عاما، كحد أقصى.

شروط الحصول على شقة التمويل العقاري

ولا تختلف شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

التقسيط لأصحاب المعاشات يصل إلى 15 عاما

كما أتاحت المبادرة فرصة الاستفادة للمواطنين ممن هم فوق سن 60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقارى، على أن يتم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عامًا.

وتشمل مبادرة التمويل العقاري شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

وقد شهد محرك البحث العالمي «جوجل» عمليات بحث عديدة، حول مواصفات الشقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى أعلن عنها البنك المركزي رسميا خلال يوليو الماضي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواصفات الشقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

مواصفات الشقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب.

- أن تكون الوحدة جاهزة للمعيشة.

- أن تكون الوحدة مسجلة.

- أن تكون الوحدة ليس عليها أي مخالفات.