«فودة» ينعي اللواء عبد المنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق

نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء عبد المنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 87 عاما.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن الراحل كان أحد أبطال حرب أكتوبر وله بصمات في المجال العسكري، مشيرا إلى أنه كان يحضر إلى جنوب سيناء كل فترة أثناء الاحتفالات والأعياد القومية.

يذكر أن اللواء عبد المنعم سعيد تولي منصب محافظ جنوب سيناء في الفترة من عام 1992 حتى 1994، وله إنجازات عديدة أهمها إنشاء أول مركز عمليات في تاريخ المحافظة، وشارك في إنشاء مركز المعلومات، إنشاء حي مساكن 96 وحدة في الزهور، وقيل إنه أول من عرض تخطيط مدينة شرم الشيخ على الرئيس الراحل حسني مبارك، بالإضافة إلي أنه أنشأ دليل المستثمر ووضع فيه كيفية الاستثمار وطرق الحصول على المشروعات بالمحافظة.

اللواء اركان حرب عبدالمنعم سعيد التحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1952 وشارك في حروب عدة أبرزها حرب 1973، وآخر منصب تولاه الراحل بالجيش كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.