تعرف على أنواع وأدوات الغوص بشواطئ جنوب سيناء

تمتلك محافظة جنوب سيناء أسرارا وثروات اكتشفها السياح الذين يفضلون رياضة الغوص بالمنتجعات السياحية في جنوب سيناء للاستمتاع بالطبيعة التي حبا الله بها مياه جنوب سيناء التي تضم الشعاب المرجانية والأسماك المختلفة الأنواع والألوان، السفن الغارقة تحت المياه.

كنوز غارقة وكنوز ربانية

واعتاد السياح الأجانب على الغوص لاكتشاف كنوز مصر الموجودة أسفل مياه البحر، وباتت رياضة الغوص تجذب المصريين والعرب لما شاهدوه من خلال الأفلام الوثائقية حول الطبيعة الفريدة الموجودة في قاع البحار.

رياضة الغوص حديثة

يقول عمر الشامي أحد الغطاسين في مدينة دهب بجنوب سيناء، إن هواية الغوص من الرياضيات التي انتشرت مؤخراً في مصر، وكانت رياضة الغوص تقتصر على الأجانب فقط، والآن انتشرت بشكل كبير بين المواطنين في مصر والدول العربية.

وتتمتع محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر بشكل عام، بشواطئ ذات خصائص فريدة تجعلها في مقدمة المناطق التي يتمنى أي ممارس لرياضة الغوص التمتع بما تضمه من كنوز تحت الماء قلما يجدها في أي مكان في العالم.

تعرف على أنواع الغوص

وأضاف «الشامي»، أنه يوجد ثلاثة أنواع من الغوص في جنوب سيناء والعالم أشهرها، الغوص الترفيهي وأغلب الناس يمارسونه ويكون أقصى عمق لهذا النوع عمق ٤٠ متر، ولابد أن يحصل الشخص الذي يقوم بالغوص لأول مرة على تدريب نظري وعملي من خلال غطسة تجريبية.

ولفت إلى أن النوع الثاني يطلق عليه الغوص التقني والذي يمارس هذا النوع لابد أن يحصل على شهادة معتمدة من غرفة الغوص ويقوم بالغوص حتى 100 متر، ولهذا النوع شروط وضوابط حيث تستخدم أنواع أخرى من الغازات والأجهزة، ولابد أن يكون الغطاس مدرب على الإنقاذ والسلامة.

واوضح أن النوع الثالث هو الغوص الحر وأصبح له ممارسين ومتابعين من مختلف دول العالم ويمارس في مدينة دهب وشرم الشيخ.

ماهي أدوات الغوص؟

أكد عمر الشامي صاحب أحد مراكز الغوص بمدينة دهب أن أدوات الغوص معروفة وثابته ولا تتغير وهي:

１- أنبوب الهواء الذي يحمله الغطاس للتنفس أسفل المياه، ويمتلئ بالهواء العادي وليس أكسجين حيث يجري تعبئة الأنبوبة عن طريق كمبريسور هواء.

２- بدلة الغوص وهي مصنوعة من مادة النيوبرين ولها ثباتية كيميائية، ويتميز النيوبرين أن خصائصه الفيزيائية جيدة حيث يحتفظ بالمرونة خلال مجال واسع نسبياً من درجات الحرارة.

３- منظم هواء لتنظيم عملية الهواء والتحكم في الأنبوب.

４- جهاز pcd للتحكم في الاتزان.

５- حذاء مصنوع من مادة النيوبرين.

６- الزعانف.

７- نظارات ( ماسكات ).