سكرتير عام جنوب سيناء: إزالة 750 حالة تعدي في حملات خلال الشهر الماضي

قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن مجالس المدن مازالت تنفذ حملة الإزالة ضمن الموجة 18، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات لافتا إلى أن الحملات أزالت خلال الشهر الماضي 750 تعديا بكل المدن.

وأضاف في بيان صحفي أن هذه الحملات تأتي في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 450 تعديا في الطور

وأكد أن مجلس مدينة الطور برئاسة اللواء هاني بدوي رئيس المدينة نفذ ما يقرب من 450 إزالة لتعديات على أراضي الدولة في أحياء «بدر، الزهور، الدبش»، وجاري استكمال باقي الأحياء.

من جانبه قال اللواء هاني بدوي إن لجنة الازالات بالمدينة برئاسة العميد عماد فكري نائب رئيس المدينة، وإبراهيم سمير رئيس قرية الوادي قادا حملة أزالت تعديا على أملاك الدولة في المهد، واسترداد مساحة 1200 متر تقريبا متمثلة في مباني أسمنتية مصممة كمنزل وحظيرة ومخازن.

وأوضح أنه جاري تكثيف الحملات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب واستعادة الشكل الحضاري للمدينة، مؤكدا أن الجميع سواسية ولن يتم استثناء أحد من تنفيذ الإزالة حال وجود المخالفة.

40 حالة تصالح في مدينة دهب

وأضاف السكرتير العام للمحافظة أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء صدق على 40 تصالح على مخالفات البناء، بمدينة دهب، خلال عرض اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.