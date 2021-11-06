كيف تحصل على المعادلة العلمية من التعليم العالي؟.. الأوراق والشروط

المعادلة العلمية هي دراسة للدرجة التي يرغب الطالب في معادلتها ومقارنتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية الحكومية، من حيث المستوى العلمي للجامعة أو المؤسسة المانحة للدرجة والمواد الدراسية التي درسها الطالب، والمتطلبات الأخرى ومنها إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وشهادة تفيد بنتيجة تلك الدراسة، وعليه يبحث الطلاب عن كيفية الحصول على تلك المعادلة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، الأوراق المطلوبة والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على درجات المعادلة العلمية من التعليم العالي.

المستندات المطلوبة لمعادلات الدرجات العلمية

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

2- بيان المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

3- شهادة الامتياز أو ممارسة المهنة بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس الطب البشرى أو طب الاسنان أو العلاج الطبيعي أو التمريض.

4- بيان المواد التي تمت دراستها بعد الحصول على البكالوريوس وقبل دراسة الماجستير إن وجدت.

5- وفي حالة الحصول على الماجستير: شهادة الماجستير، بيان المواد الدراسية للماجستير متضمناً عدد الساعات والتقديرات لكل مادة، رسالة الماجستير على قرص مدمج.

6- دليل الجهة المانحة للشهادة (جامعة/ كلية/معهد/أكاديمية) ويتضمن الجزء الخاص بشروط القيد والحصول على الشهادة والمحتوى العلمي للمقرارات الدراسية.

7- خطاب من الجهة المانحة للشهادة يفيد الانتظام بها طوال فترة الدراسة (يُستثنى من ذلك الدراسة من بعد والطالب الحامل لجنسية الدولة المانحة).

8- صورة طبق الأصل من جواز السفر يتضمن كل تأشيرات الإقامة بالدولة الموجود بها مقر الجهة المانحة مع الأصل للاطلاع عليه (يُستثنى من ذلك الدراسة عن بعد والطالب الحامل لجنسية الدولة المانحة) .

9- يجب أن تقدم المستندات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية وفى حالة ما إذا كانت بغير هاتين اللغتين، تُرفق بها ترجمة معتمدة ويُقدم ملخص للرسالة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

10- يجب إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة بالبريد إلى المجلس الأعلى للجامعات المصري وعنوانه: مقر المجلس الأعلى للجامعات (إدارة المعادلات) – جامعه القاهرة (الحرم الجامعي) – الجيزة – مصر. رقم بريدي 12613.

11- الشهادات والمستندات المقدمة للمجلس لا تُرد للمتقدم، لذا يقبل المجلس صورة طبق الأصل (أبيض وأسود) ومختومة بأختام حقيقية غير مصورة، مع وجود الأصل عند تقديم المستندات للاطلاع عليه فقط.

إجراءات يجب أن يقوم الطالب الراغب في الحصول على المعادلة

1: توثيق الشهادات والمستندات الخاصة بالطالب والتي سبق الحصول عليها من الجهة التي منحته الدرجة العلمية.

2: التقدم بالمستندات المطلوبة والنموذج المختص باحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

3: يتم إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة بالبريد إلى المجلس الأعلى للجامعات.

4: تجميع الوثائق والمستندات المطلوبة وتحميلها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

5: دفع الرسوم المطلوبة.

6: إرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بالدرجة العلمية مع استمارة الطلب.

7: متابعة إجراءات المعادلة من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات على الإنترنت على نفس موقع المجلس.

يذكر أنه يحق فقط للمجلس الأعلى للجامعات كونه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المنوط بها معادلة الدرجات العلمية (الليسانس، البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) التي تمنحها الجامعات والمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المذكور، وذلك طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972.