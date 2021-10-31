«الأعلى للجامعات»: مصر أول دولة إفريقية في الأبحاث العلمية  

قال الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن مصر مشتركة بـ7 تصنيفات عالمية لمختلف التخصصات، موضحا أن ذلك له أثر وانعكاس كبير على جودة التعليم، خاصة وأن الطلاب يبحثون عن ترتيب الجامعات التي يرغب في الالتحاق بها.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خلال انعقاده بمؤتمر وزارة التعليم العالي بشأن تكريم الجامعات الحكومية والخاصة المتميزة في النشر الدولي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشتركة في تصنيف شنغهاي للجامعات، وكذلك تصنيف التايمز البريطاني وتصنيف كيو اس وتصنيف يو اس نيوز الأمريكي، وتصنيف ويبو متريكس وتصنيف سيماجو وتصنيف ليدن الهولندي، وجميعهم يعتمد على الأبحاث المنشورة دوليا.

الأعلى للجامعات: حققنا المراكز الـ30 من إجمالي 234 دولة مدرجة التصنيفات العالمية

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه تم تعديل قواعد تعديل عمل اللجان العلمية بالدورة الثالثة عشر للعمل على تحفيز الباحثين على نشر أبحاثهم في محلات مصنفة في قاعدة بيانات ويبو وتم تفعيل مسار التقدم للنشر العلمي، موضحا طرق التقدم للجان العلمية المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك 3 طرق، مشيرا إلى أنه في عام 2018 بلغ عدد الأبحاث لمصر المنشورة 11591، وفي عام 2019 بلغت الأبحاث 17430، وفي عام 2020 بغلت الأبحاث 21789 بحثا.

وأكد أن مصر احتلت المرتبة 30 في ترتيب الدول في الأبحاث العلمية المنشورة والأولى إفريقيا، موضحا أن التصنيفات العالمية تضم 234 دولة عالميا، متوقعا أن مصر الفترة المقبلة ستحقق مراكز متميزة في البحث العلمي المنشور ومواقع متميزة في التصنيفات العالمية.