أخبار تنسيق الجامعات اليوم: حسم أعداد المقبولين وانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

أحداث متعددة تشهدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، اليوم السبت، ما بين الاجتماعات المهمة المتعلقة بتنسيق الجامعات 2021 والفعاليات والاستعدادت التي تجريها الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

ولعل أبرز الأحداث في إطار أخبار تنسيق الجامعات، اليوم، هو اجتماع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وبحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حسم الأعداد المقررة للقبول بالكليات المختلفة خاصة كليات القطاع الطبي.

أخبار تنسيق الجامعات اليوم: استعدادت معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

وفي إطار متابعة أخبار تنسيق الجامعات اليوم، تنطلق اليوم فعاليات اختبارات القدرات 2021 لتنسيق الجامعات 2021، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية 2021، وكذلك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة والتي يشترط القبول بها ضرورة اجتياز عدد من اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات 2021.

و أوضحت وزارة التعليم العالي، أن اليوم ستنطلق الاختبارات لكليات التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، محددة جدول الاختبارات للكليات والتي من المقرر ان تنتهي 11 سبتمبر المقبل.

أخبار تنسيق الجامعات اليوم: انطلاق اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2021

ومن ناحية أخرى، وفي متابعة لأخبار تنسيق الجامعات اليوم، تواصل الجامعات استعدادتها لتنسيق المرحلة الثانية 2021 في إطار تنسيق الجامعات 2021 من حيث التجهيز لمعامل التنسيق الإلكتروني وكذلك التشديد على تطبيق اختيارات القدرات 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتشديد على إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وتواصل الجامعات في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات والعام الدراسي تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.