رحيل اللواء عبدالمنعم سعيد.. ضابط خطط حربي الاستنزاف وأكتوبر

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أحد الرموز العسكرية المصرية، وأحد العقول التي أسهمت بفعالية في نجاح حرب أكتوبر الاجندة، نظرًا لاشتراكه في وضع خطط حرب تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وتواجده في غرفة العمليات الرئيسية للحرب، هو اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية اليوم.

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء عبدالمنعم سعيد

وأصدرَت القيادة العامة للقوات المسلحة، ظهر اليوم الجمعة، نعت فيه اللواء عبد المنعم سعيد، بيانا رسميا نعت فيه الراحل، ووصفته، خلال البيان بأنه «ابن من أبناء القوات المسلحة، وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة».

وكان القائد العسكري الراحل أحد العقول والكفاءات المصرية الذين ظلوا يعملوا الليل بالنهار حتى تمكن من خوض حرب أكتوبر المجيدة، وتحريك ملف أزمة احتلال سيناء، حتى تمكّنت مصر من فرض إراداتها، وتحريرها من الاحتلال.

واختارت القوات المسلحة اللواء عبدالمنعم سعيد، كأحد الضباط النابغين الذين ارسلتهم في بعثات في الخارج، ونجح في التميز والحصول على ماجستير العلوم العسكرية من الاتحاد السوفيتي عام 1968.

الفقيد عمل قائدا للجيش الثاني ورئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة

وعقب عودته من «موسكو»، تمّ تعيينه كــ«ضابط خطط»، في قيادة الجيش الثاني الميداني، ليتولى مسؤولية التخطيط العمليات رفقة مسؤولي الجيش بقيادة الفريق عبدالمنعم خليل، قائد الجيش الثاني الميداني في هذا التوقيت ليسهم في نجاح حرب الاستنزاف، سواء داخل نطاق الجيش الثاني، او الجيش الثالث الميداني بعد التنسيق مع مسؤوليه.

وبعد فترة حرب الاستنزاف، عين اللواء عبدالمنعم سعيد، قائد كتيبة، ثم اختير ليصبح ضابط خطط ضمن صفوف هيئة عمليات القوات المسلحة. وكان لـ اللواء عبدالمنعم سعيد، دورًا مهمًا خلال حرب اكتوبر، حيث تواجد في غرفة العمليات الرئيسية، التي أديرت منها الحرب رفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكبار قادة القوات المسلحة.

وتولى الراحل عدد من المناصب القيادية داخل القوات المسلحة، ومنها قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، وعين الراحل أيضًا محافظاً لكل من جنوب سيناء والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر.