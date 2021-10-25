المتحدث العسكري: المنتصر في حرب أكتوبر هو من فرض السلام

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه في الحقيقة احتفال اليوم بتخريج أبطال جدد منضمين لصفوف القوات المسلحة، تزامنت مع احتفالات الذكرى الـ 48 لانتصارات اكتوبر، « اللي يمكن كل يوم بيمر علينا في هذا الشهر العظيم تحكي بطولة وانتصار جديد»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد».

وأضاف «عبد الحافظ»، أنه يمكن بالأمس القريب يوم 14 أكتوبر قد تابعنا عيد القوات الجوية، وهي ذكرى معركة من أحسن وأقوى المعارك الجوية التي تمت بل وأطول معركة جوية، « الشهر ده احنا احتفالنا بالعيد الــ 54 لقواتنا البحرية اللي يوافق 21 أكتوبر وإن في اليوم كان فيه بطولة منقطعة النظير لقواتنا البحرية».

وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى أنه تستمر ذكرى 24 أكتوبر لمعركة السويس اللي كانت بمثابة درس قاسي وموجع، « خلينا هنا أقول أن المنتصر يا فندم في حرب أكتوبر هو من استعاد كامل أرضه المحتلة، المنتصر هو من فرض السلام، وإلا مكنش يبقى منتصر».