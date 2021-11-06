درجات الحرارة اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وفقًا لتوقعات الخبراء، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22