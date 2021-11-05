درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وفقًا لتوقعات الخبراء، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

ويكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 15

سيوة 31 15

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 18

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 27 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 30 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 34 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.