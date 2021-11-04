درجات الحرارة اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس وفقًا لتوقعات الخبراء، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 15

سيوة 30 16

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 30 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 24 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 28 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 32 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22