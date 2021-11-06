في ذكرى ميلاده.. تصريحات آثارت الجدل لتامر هجرس: «مراتي مزة»

يحتفل اليوم الفنان تامر هجرس، بعيد ميلاده، حيث ولد في 6 نوفمبر 1972، وبدأ حياته المهنية عن طريق دخوله مجال عروض الأزياء، ليدخل بعد ذلك مجال السينما من خلال فيلم «بركان الغضب»، الذي تم عرضه في عام 2002، ثم شارك بعدها في العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والتليفزيون، وخلال السنوات الأخيرة تصدر اسم الفنان محركات البحث على «جوجل»، كما أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن زوجته.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات الفنان تامر هجرس، المثيرة للجدل عن زوجته، والتي تسببت في موجة غضب عام من جمهوره عليه.

تامر هجرس: مراتي مزة ولازم أفرجها للناس

عندما حل الفنان تامر هجرس، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع الإعلامية إيناس الدغيدي، المُذاع على شاشة القاهرة والناس، صرح بمقولته الشهيرة عن زوجته وهي، «مراتي مزة ولازم أفرجها للناس»، مشيراً إلى أنه لن يندم عن هذا التصريح.

تامر هجرس: لا توجد غيرة بيني وبين زوجتي على الإطلاق

وأشار الفنان تامر هجرس، إلى أنه لا توجد بينه وبين زوجته غيره تماماً، قائلاً: «كلمة مزة يرى الشعب أنها إهانة، وأنا بخرج وبسهر مع مراتي ولا توجد غيرة بيننا على الإطلاق».

من جانبها ردت ميرال نور، زوجة الفنان تامر هجرس، عبر أحد البرنامج المُذاعة على قناة دبي، أكدت فيها أنها لن تغير على زوجها أبداً، قائلة: «لا الحمد لله أنا مش بغير».

زواج تامر هجرس من ميرال نور

يذكر أن الفنان تامر هجرس، تزوج من ميرال نور، في عام 2002، بعد قصة حب، والذي أسفر عن إنجابهما لـ ابنتين، الأولى تُدعى تمارا، ثم ابنتهما الثانية والتي تُدعى تالا.