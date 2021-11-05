تفاصيل حفل الفنانة عفاف راضي بمهرجان الموسيقى العربية بعد غياب سنوات

وجهت الفنانة عفاف راضي في مهرجان الموسيقى العربية على مسرح مكتبة الإسكندرية، مساء أمس، التحية للجمهور في أول ظهور لها بعد غيابها لسنوات قائلة: «بحبكم أوي ووحشتوني شكراً على حبكم وعلى استقبالكم عودتي بعد سنوات من الغياب».

الفنانة عفاف راضي في حفل مهرجان الموسيقى العربية

وأطلت الفنانة عفاف راضي، على مسرح مكتبة الإسكندرية بإطلالة جمالية حيث ارتدت فستانا باللون الموف الفاتح وكانت في قمة تألقها وسعادتها بالوقوف على مسرح الإسكندرية، وظلت تردد خلال الحفل «وحشتوني.. وحشتوني أوي»، ورد عليها الجمهور بإرسال القبلات وكلمات الحب والفرحة والدعم لعودتها من جديد بعد غياب سنوات طويلة.

تفاصيل حفل عفاف راضي في مهرجان الموسيقى العربية

وتضمن حفل الفنانة عفاف راضي، بالأمس، مختارات من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل، ومنها أغنية «سلم سلم.. غرب الجزيرة «للأخوين رحباني» يمكن على باله.. ردوا السلام، يا وابور الساعة 12 وحدي، ابعد يا حب، لمين يا قمر، عوج الطاقية، فتن الذي، هوا يا هوا، وبتسأل، هو الطريق، يهديك يرضيك».

واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة «مصر هي أمي»

وقالت عفاف راضي، في تصريحات صحفية بعد حفلتها في الإسكندرية، أنها لا تسطيع وصف سعادتها بمشاركتها بمهرجان الموسيقي العربية، خاصة مع استقبالها بحفاوة بالغة من قبل الجمهور.

ومن المقرر أن تطل الفنانة عفاف راضي، مساء اليوم الجمعة، في حفلها الثاني على مسرح أوبرا القاهرة، الذي سيذاع على قناة cbc الساعة 11 ونص مساءً بتوقيت القاهرة.