موعد حفل الفنانة عفاف راضي في مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

بعد سنوات من الغياب، تنطلق ثان حفلات مهرجان الموسيقي العربية بالإسكندرية، حيث تحي الحفل الفنانة عفاف راضي، يوم الخميس المقبل، على مسرح مكتبة الإسكندرية، وينطلق الحفل في الساعة الثامنة مساءًا، لأول مرة في المدينة الساحلية.

ليالي مهرجان الموسيقي العربية

وينتظر أهالي الإسكندرية، حفل عفاف راضي، حيث يشتاق الجمهور السكندري لتواجدها على المسرح، بعد غياب لسنوات طويلة، ثم العودة مجددًا لأول مرة لمهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، ويقود حفل الفنانة الكبيرة عفاف راضي المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار على مسرح مكتبة الاسكندرية.

إعلانات حفل الموسيقي العربية علي كورنيش الإسكندرية

فيما انتشرت إعلانات حفل مهرجان الموسيقي العربية، بكورنيش المدينة، لتعريف المواطنين وأهالي الإسكندرية بطرق الحجز وذلك بعد تغير مكان المهرجان وإقامته على مسرح مكتبة الإسكندرية لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور في الحفلات الغنائية على مدار 6 ليال من حفلات المهرجان بالاسكندرية، بينهم حفل الفنان مدحت صالح والفنان علي الحجار والفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة ريهام عبد الحكيم.

ويشارك في حفلات الإسكندرية ثلاثة من الفنانين العرب هم الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان التونسي صابر الرباعي والفنان اللبناني مروان خوري، وغالباً ما تكون الحفلات كاملة العدد بسبب تشوق الجمهور للحفلات بعد إغلاق المسارح بسبب فيروس كورونا المستجد.