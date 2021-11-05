10 صور ترصد «ماراثون الجونة».. مشاركة دولية وميدالية لكل متسابق

استضافت الجونة، اليوم الجمعة، فعاليات «نصف ماراثون الجونة» في نسخته الثالثة، بمشاركة 800 متسابق من 37 دولة ويشرف عليها الاتحاد المصري لألعاب القوى وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

تشجيع السياحة الرياضية

جاءت فعاليات الماراثون بالغردقة ضمن استراتيجية التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية لتشجيع السياحة الرياضية.

شارك في الماراثون نحو ثمانمائة مشارك من 37 دولة من مختلف الشرائح العمرية المختلفة في أربعة مسافات ركض هي 21 كم، و10 كم، و5 كم، وسباق 1 كم للأطفال لأول مرة هذا العام.

حصل كل متسابق عبر خط النهاية على ميدالية سباق تذكارية، بالإضافة إلى منح الفائزين الثلاثة الأوائل من الذكور والإناث في كل سباق جوائز خاصة، جرى توزيعها خلال حفل الختام.

احتفلت الجونة بالفائزين في النسخة الثالثة من سباق «نصف ماراثون الجونة» الذي جرت فعالياته صباح الجمعة 5 نوفمبر 2021 تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، الذي شارك فيه أكثر من 800 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار.

شملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم كلا من: أوشا هوليما، سلمي فودة، نجمة عباس، نور الدين بكر، يوسف شنودة، بلال فايز.

أما عن مسافة 10 كم شملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى كل من: سلمي دسوقي، داليا بدران، كلير شارلتون، عبد الله عادل، بلال صلاح، عمر جامع.

وأخيرا فاز بنصف الماراثون وهو 21 كم كل من: ندى الصاوي، خديجة آمين، فاطمة هجرس، محمد ربيع الحسيني، محمد رباكي، سيف الدين إسماعيل.

وبحسب فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات لـ«الوطن»، يعد المهرجان حدثا رياضيا على خريطة سباقات الماراثون العالمية والإقليمية، مما يعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة دولية رياضية.

وأن المهرجان دليل على نجاح مصر في استضافة الفعاليات الرياضية على الرغم من الظروف العالمية الحالية، مما يثري القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

الجونة مهيئة لاستضافة الفعاليات الرياضية

وقال محمد عاشور رئيس القطاع التجاري بمدينة الجونة في تصريحات لـ «الوطن»، إن الجونة مهيئة لاستضافة الفعاليات الرياضية لتمتعها بالبنية التحتية والمرافق والطقس المناسب والمناظر الطبيعية مما يساهم في استضافة متسابقين من 37 دولة في نصف ماراثون الجونة وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الرياضية الإقليمية والعالمية.

وأضاف «عاشور»: «سخرت مدينة الجونة كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة سباقات الماراثون العالمية والإقليمية حيث يضم متسابقين من 37 دولة، بما يتماشى مع تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة على مدار العام بما يساهم في تعزيز وإثراء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية».