حقيقة غرق الإسكندرية والدلتا في المستقبل.. أستاذ مناخ يوضح

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن ظاهرة الاحتباس الحراري من أكثر المخاطر التي تهدد البشرية، وتعتبر الثورة الصناعية التي حدث في أوروبا من العوامل الرئيسية التي أحدثت خللا كبيرا في النظام البيئي العالم.

وأشار أبو المعاطي إلى أن للاحتباس الحراري الكثير من الآثار السلبية، منها ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، اختلال توازن الموارد المائية العذبة، زيادة قوة الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير والفيضانات، الإضرار بالزراعة والذي ينتج عنة قلة الغذاء وظهور المجاعات في بعض الدول.

لماذا الإسكندرية والدلتا أكثر مناطق مصر المعرضة للغرق؟

أوضح أبو المعاطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإسكندرية وبعض المناطق في الدلتا أكثر المناطق المعرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، ويرجع ذلك إلى أن كل من المناطق المذكورة هي الأكثر انخفاضا عن غيرها من المناطق الأخرى على شريط مصر الساحلي.

وتقع معظم الإسكندرية على حاجز بحري جيري تكون من الأمواج البحرية يتراوح ارتفاعه بين 5 - 30 مترًا، وعرضه 3-4 كم، والذي يمتد من أبو قير شرقا نحو العلمين، وهو يحمي مساحة كبيرة منخفضة خلفه تصل إلى دمنهور جنوبًا.

مناطق جنوب الإسكندرية مهددة بالغرق

وأوضح أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن هناك بعض المناطق المنخفضة جنوب الاسكندرية مهددة بالغرق في حالة ارتفاع منسوب مياه البحر أكثر، ومن بين تلك المنطق كفر الدوار ودمنهور ويرجع ذلك إلى انخفاض منسوبها عن مستوى سطح البحر.

مدن عالمية أخرى مهددة بالغرق

حذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أن ارتفاع درجات حرارة الأرض 4 درجات، سوف يؤدي إلى غرق بعض المدن العالمية مثل ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، تحت أمواج البحر.

وأضاف جونسون ، في الكلمة التي ألقاها في قمة المناخ التي تستضيفها بريطانيا «كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظا، إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي»، وأن البشرية على بعد دقيقة واحدة حتى منتصف ليل يوم القيامة وفقا لساعة التغير المناخي، مضيفا: «نحن بحاجة إلى التحرك الآن».