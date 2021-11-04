غرق الإسكندرية.. حلول الدولة لتجنب مصير الاختفاء
كتب:
كيرلس مجدى
04:06 ص | الخميس 04 نوفمبر 2021
الإسكندرية
ما زالت تداعيات قصة غرق الإسكندرية التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة المناخ بأسكتلندا، تشغل حيزا كبيرا في الحديث والقلق لدى أبناء المدينة الساحلية، إلا أن الخبراء على مستوى العالم وضعوا حلولا لتجنب ذلك السيناريو، بجانب إعلان الدولة عملها في الوقت الجاري على عدد من المشاريع الكفيلة لتجنب ذلك الأمر.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تقريرا مفصلا عن الحلول التي تجنب سيناريو غرق الإسكندرية في المستقبل والذي قد يترتب عليه اختفاء المدينة التاريخية.
حلول من خبراء مؤتمر المناخ لتجنب غرق الإسكندرية
ظهرت فكرة غرق الإسكندرية كنتيجة لما يحدث من التغيرات المناخية، لذا كان الحل عبر ثورة خضراء لمواجهة التغيرات المناخية، والتي بدورها تعمل على إزالة الكربون من الهواء، يتبعها تحذيرات أيضا من بيع السيارات التي تعتمد على الوقود، حيث توقع رئيس الوزراء البريطاني أن بيع تلك السيارات سينتهي بحلول 2030، وذلك كأحد أبرز الحلول التي وضعها مؤتمر قمة المناخ لعدم غرق الإسكندرية بمنع ارتفاع درجات الحرارة.
حلول الدولة لتجنب غرق الإسكندرية
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تعمل على تجنب غرق الإسكندرية من خلال عدة نقاط:
- قامت مصر بحماية 118 كيلو متر، كما تعمل على حماية نفس المساحة في المستقبل.
- إزالة المخلفات والتعديات على الأراضي الزراعية تسهل تصريف المياه عند حدوث أي سيل أو ظواهر طبيعية.
- مصر أنشأت 1450 منشأة للحماية من السيول.
- إزالة التعديات على مخرات السيول وصيانة المخرات كل عام تحسبا لأي سيل.
خفض الاستهلاك
أشار الدكتور أحمد الشاذلي، الأستاذ المساعد في قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، في حديثه لـ«الوطن» إلى ضرورة خفض الاستهلاك والذي بدوره يؤدي إلي خفض الإنتاج مما يعني تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الصناعة، وكذلك ضرورة تبني ثقافة إعادة الاستخدام وضرورة الحد من المنتجات أحادية الاستخدام مثل البلاستيك، نظرا لأن ارتفاع نسبة الاستهلاك يزيد من العملية الصناعية التي بدورها تزيد الانبعاثات الكربونية وتسبب ذلك التغيير المناخي وما يصاحبه من أخطار.
اقرأ المزيد:
-
الإسكندرية
-
درجات الحرارة
-
ارتفاع درجة الحرارة
-
تغير المناخ
-
الاحتباس الحراري
-
التغيرات المناخية
-
المناخ
-
مكتبة الإسكندرية
-
التغير المناخي
-
الاسكندرية
-
الاتفاقيّات المناخية
-
تغير المناخ العالمي
-
البرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية
-
الدرس الاول المناخ في مصر
-
درس المناخ فى مصر للصف الاول الثانوى
-
ظاهرة التغير المناخي
-
ملتقي الاسكندريه الاقتصادى و الاداري
-
تغير المناخ في العالم
-
المؤتمر الدولي الأول
-
المصايف بالإسكندرية
-
الأحتباس الحراري
-
ارتفاع منسوب مياه البحار
-
محافظة الإسكندرية
-
غرق الإسكندرية
-
مؤتمر قمة المناخ
-
اختفاء الإسكندرية
-
ارتفاع درجات الحرارة
-
غرق الاسكندرية
-
غرق مدينة الاسكندرية
-
مدينة الإسكندرية
-
الاسكندرية
-
الإسكندرية
-
غرق
-
جونسون يطلق تحذيرات من غرق مدينة الاسكندرية
-
غرق الإسكندرية
-
مدينة الاسكندرية
-
سبب غرق الإسكندرية
-
موعد غرق الإسكندرية
-
تحذيرات غرق الإسكندرية
-
توقعات غرق الاسكندرية
-
غرق الاسكندرية والدلتا
-
غرق الاسكندرية
-
الإسكندرية
-
غرق الإسكندرية
-
تحذيرات غرق الإسكندرية
-
الاسكندرية
-
غرق الاسكندريه
-
غرق الاسكندرية والدلتا
-
غرق مدينة الاسكندرية
-
غرق
-
غرق الدلتا والاسكندرية
-
مدينة الإسكندرية
-
محافظ الإسكندرية
-
غرق الإسكندرية 2020
-
حقيقة غرق الإسكندرية
-
أخبار غرق الإسكندرية
-
غرق الإسكندرية القديمة
-
غرق مدينة الإسكندرية