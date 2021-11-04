غرق الإسكندرية.. حلول الدولة لتجنب مصير الاختفاء 

ما زالت تداعيات قصة غرق الإسكندرية التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة المناخ بأسكتلندا، تشغل حيزا كبيرا في الحديث والقلق لدى أبناء المدينة الساحلية، إلا أن الخبراء على مستوى العالم وضعوا حلولا لتجنب ذلك السيناريو، بجانب إعلان الدولة عملها في الوقت الجاري على عدد من المشاريع الكفيلة لتجنب ذلك الأمر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تقريرا مفصلا عن الحلول التي تجنب سيناريو غرق الإسكندرية في المستقبل والذي قد يترتب عليه اختفاء المدينة التاريخية.

حلول من خبراء مؤتمر المناخ لتجنب غرق الإسكندرية

ظهرت فكرة غرق الإسكندرية كنتيجة لما يحدث من التغيرات المناخية، لذا كان الحل عبر ثورة خضراء لمواجهة التغيرات المناخية، والتي بدورها تعمل على إزالة الكربون من الهواء، يتبعها تحذيرات أيضا من بيع السيارات التي تعتمد على الوقود، حيث توقع رئيس الوزراء البريطاني أن بيع تلك السيارات سينتهي بحلول 2030، وذلك كأحد أبرز الحلول التي وضعها مؤتمر قمة المناخ لعدم غرق الإسكندرية بمنع ارتفاع درجات الحرارة.

حلول الدولة لتجنب غرق الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تعمل على تجنب غرق الإسكندرية من خلال عدة نقاط:

- قامت مصر بحماية 118 كيلو متر، كما تعمل على حماية نفس المساحة في المستقبل.

- إزالة المخلفات والتعديات على الأراضي الزراعية تسهل تصريف المياه عند حدوث أي سيل أو ظواهر طبيعية.

- مصر أنشأت 1450 منشأة للحماية من السيول.

- إزالة التعديات على مخرات السيول وصيانة المخرات كل عام تحسبا لأي سيل.

خفض الاستهلاك

أشار الدكتور أحمد الشاذلي، الأستاذ المساعد في قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، في حديثه لـ«الوطن» إلى ضرورة خفض الاستهلاك والذي بدوره يؤدي إلي خفض الإنتاج مما يعني تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الصناعة، وكذلك ضرورة تبني ثقافة إعادة الاستخدام وضرورة الحد من المنتجات أحادية الاستخدام مثل البلاستيك، نظرا لأن ارتفاع نسبة الاستهلاك يزيد من العملية الصناعية التي بدورها تزيد الانبعاثات الكربونية وتسبب ذلك التغيير المناخي وما يصاحبه من أخطار.