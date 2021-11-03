غرق مدينة الإسكندرية.. أستاذ علوم البحار: «غير وارد الآن»

قال الدكتور أحمد الشاذلي، الأستاذ المساعد بقسم علوم البحار في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن بروز مصطلح غرق مدينة الإسكندرية في مؤتمر قمة المناخ الذي يشير إلى إمكانية اختفائها برفقة شنغهاي وميامي حال ارتفاع درجة حرارة الأرض، هو أمر حقيقي وتم إثارته منذ 20 عاما، حينما توصل العلماء إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يجعل المناطق المنخفضة مثل الإسكندرية والدلتا عرضة للغرق، إلا أن ذلك الأمر لن يحدث بين يوم وليلة ومن المتوقع ألا يحدث في حياة الجيل الحالي.

غرق مدينة الإسكندرية يصعب حدوثه حاليا

وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني من غرق مدينة الإسكندرية، أن المهتمين أكدوا قبل 20 عامًا أن الإسكندرية قد تغرق بحلول عام 2030، إلا أن ذلك الأمر صعب حدوثه لأنه يحتاج إلى مؤشرات يجب ظهورها من الآن.

ولفت إلى أن توقع غرق أي منطقة ينبع من نماذج وسيناريوهات رياضية ومناخية تأخذ في الإعتبار المعطيات الحالية وهي بدورها ليست ثابتة وتتغير دورياً سواء بالزيادة أو النقصان وعليه يتغير النموذج أو السيناريو الرياضي أو المناخي.

الشاذلي: غرق المدينة ناقوس خطر

وأوضح أن حديثه لا يعد تشكيكا بشأن ما ذكر في المؤتمر بل هو تأكيد على أن ارتفاع مستوى البحر الحالي وفقاً للمعطيات الحالية يؤكد: «أن الإسكندرية لن تغرق خلال فترة حياتنا على الأقل» لكنه يدق ناقوس الخطر حول خطورة ذلك الأمر والذي من الضروري التعامل معه بجدية شديدة لتجنب حدوثه.

منع غرق المدينة الساحلية

وأشار إلى أنه من الضروري العمل على التوصيات التي أكد عليها زعماء العالم وشدد عليها أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمنع غرق المدينة الساحلية، وذلك بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير لمواجهة التغيرات المناخية، عبر ثورة خضراء لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يعمل الغطاء الأخضر على استخلاص الكربون وغيره من الغازات المسببة للإحتباس الحراري من الهواء.

وأشار إلى ضرورة خفض الإستهلاك والذي بدوره يؤدي إلى خفض الإنتاج مما يعني تقليل الإنبعاثات الناتجة عن عمليات الصناعة، وكذلك ضرورة تبني ثقافة إعادة الإستخدام وضرورة الحد من المنتجات أحادية الإستخدام مثل البلاستيك، نظراً لأن ارتفاع نسبة الاستهلاك يزيد من العملية الصناعية التي بدورها تزيد الانبعاثات الكربونية وتسبب ذلك التغيير المناخي وما يصاحبه من أخطار وعلى رأسها غرق مدينة الإسكندرية.