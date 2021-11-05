صاحب باخرة «خلود النيل» المحترقة: الخسائر تتجاوز الـ20 مليون جنيه

أكد علي كامل منصور رئيس المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا وصاحب باخرة خلود النيل في تصريح لـ«الوطن»: «الحريق الذي شب بالباخرة نتيجة ماس كهربائي حيث تتخطى الخسائر الـ 20 مليون جنيه».

وكان نشب حريق بباخرة خلود النيل بشارع النيل في مدينة رأس البر، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على النيران، وسط متابعة من التنفيذيين لتداعيات الحادث لحظة بلحظة حيث أسفر الحريق عن اشتعال النيران في كافة أنحاء الباخرة التي كانت ترسو بشارع النيل.

4 سيارات إسعاف تنتقل لموقع الحادث

ووفقا لمصدر بهيئة إسعاف دمياط أكد لـ«الوطن»، دفع المرفق بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، مؤكدا عدم وجود إصابات حتى الآن.

وانتقلت مباحث قسم شرطة رأس البر، لموقع الحادث لمتابعة التداعيات والتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وإخطار النيابة العامة.