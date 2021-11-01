مصدر: 95% من المنشآت السياحية طالبت باستثنائها من الحد الأدنى للأجور

كشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أكثر من 95% من المنشآت السياحية والفندقية تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمحدد بـ2400 جنيه، فضلا استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة شهر حددت يناير المقبل موعدا فعليا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين.

خسائر القطاع السياحى بسبب كورونا

وأرجع المصدر في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع نسب الكيانات السياحية المطالبة باستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة إلى أن القطاع السياحى كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء جائحة كورونا، حيث تكبدت كافة المنشآت الفندقية والسياحية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة حالة الكساد وضعف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، فضلا عن توقف شركات السياحة المصرية عن تنظيم أي رحلات عمرة أو حج طوال 20 شهرا الماضية.

العديد من الفنادق ما زالت مغلقة

وأشار المصدر إلى أن إيرادات المنشآت السياحية والفندقية منذ بداية جائحة كورونا في فبراير من العام الماضى حتى منتصف العام الجارى لم تكن كافية لدفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين، لذا شهدت تلك الفترة تسريح أعداد ليست بالقليلة منهم، موضحا أن العديد من الفنادق لازالت مغلقة منذ بدء الجائحة حتى الآن لعجزها عند دفع تكاليف الصيانة ومستلزمات التشغيل.

وأوضح المصدر، أن الغرف السياحية التابعة للاتحاد، وهي (المنشآت الفندقية - شركات السياحة - المنشآت السياحية - الغوص - العاديات والسلع السياحية)، تقدمت بطلبات أعضائها لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور إلى الاتحاد تمهيدا لقيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتقديمها إلى وزارة التخطيط، للنظر فيها وتحديد الكيانات التي سيتم إعفائها فعليا.