أسعار كاميرات المراقبة.. اعرف مميزات وعيوب الأنواع المختلفة

مع وقوع العديد من الجرائم في الفترة الأخيرة ومساعدتها في كشف تفاصيل بعض الوقائع، يسعى العديد من الأشخاص إلى امتلاك كاميرات مراقبة بمنازلهم أو محال عملهم، وفي ظل البحث يصعب على كثيرين اختيار كاميرا مناسبة، خاصة في ظل انتشار عديد من كاميرات المراقبة الأمنية فبعضها يعمل بشكل لاسلكي، وأخرى تحتاج إلى توصيلات خاصة.

كما يبحث الكثيرون عن أسعار كاميرات المراقبة لشرائها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت «أمازون».

أسعار كاميرات المراقبة

طقم 8 كاميرات مراقبة داخلية خارجية دقة 2 ميجا بيكسل تصوير ليلي نهاري مع جهاز تسجيل يمكن مشاهدته من الجوال، يصل سعرها إلى 2330 جنيها.

ويصل سعر طقم 8 كاميرات مراقبة خارجية اتش دي 1200 خط فائقة الوضوح وجهاز تسجيل دي في أر وجميع ملحقات التركيب، إلى 2100 جنيه.

ويصل سعر كاميرا مراقبة متصلة بالإنترنت قابلة للإمالة والتكبير للأماكن الداخلية، بجودة عالية الوضوح تبلغ 720 بكسل، إلى 655 جنيها.

ويصل سعر كاميرا TY1 واي فاي ذكية بزاوية 360 درجة وإمالة 1080 بكسل، إلى 450 جنيها.

كاميرا مراقبة واي فاي داخلية عالية الدقة 1080 بكسل بـ400 جنيه.

كاميرا مراقبة خارجية عالية الدقة HD بدقة 2 ميجابيكسل و1080 بيكسل قطر العدسة 3.6 ملم بسعر يصل إلى 219 جنيها.

ويصل سعر كاميرا ازيفيز واي فاي خارجية عالية الوضوح بإنارة وإنذار عند كشف الحركة إلى 890 جنيها.

ويصل سعر كاميرا سبيد دوم بزاوية 360 درجة مع ميكروفون ومكبر صوت لاسلكي وكابل كاميرا آي بي، إلى 330 جنيها.

عيوب ومميزات كاميرات المراقبة

ميزة الأكثر وضوحًا التي توفرها كاميرا مراقبة لاسلكية صوت وصورة أن المجرمين يمكنهم تعمية أحدث كاميرات المراقبة السلكية عن طريق قطع أسلاك الكهرباء وخطوط الهاتف، ولكن لا تحتوي كاميرا مراقبة لاسلكية صوت وصورة على أسلاك يمكن للمجرمين قطعها فهذا يعد من أهم مميزاتها.

كما أن تركيب كاميرا مراقبة لاسلكية صوت وصورة سهل، ويتطلب القليل من الوقت، ويسمح لك بضبط زاوية الكاميرات في أي اتجاه.

أما عن الكاميرات السلكية فإنها تحتاج إلى حفر ثقوب في الحائط والحصول على بعض أدوات التثبيت عند تركيب كاميرات الأمان وهذا من أبرز عيوب هذا النوع.

ومن عيوب كاميرات المراقبة اللاسلكية التكلفة.