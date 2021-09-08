التحفظ على 37 كاميرا مراقبة في محيط حريق الشرابية

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 37 كاميرا للمراقبة في محيط حريق الشرابية بالقاهرة، والذي أسفر عن التهام 12 مخزنا لبيع الأخشاب في عزبة الورد، تمهيدا لتفريغها لرصد الدقائق الأخيرة قبل اشتعال النيران، لبيان مدى وجود شبهه جنائية وراء الحريق من عدمه.

كما استمع رجال المباحث في قسم شرطة الشرابية، إلى عدد من شهود العيان لجمع المعلومات وكتابة التحريات النهائية بناء على قرار النيابة العامة.

الدفع بـ 18 سيارة إطفاء

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل في مخزن للأخشاب في عزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين نشوب حريق هائل في عدد من مخازن بيع الأخشاب، وعلى الفور جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل امتداها إلى باقي مخازن الأخشاب والمنازل في محيط الحريق.

وبعد ساعتين امتدت النيران إلى عدد من مخازن الأخشاب الأخرى ومسجد بالمنطقة، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء أخرى ليرتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماد حريق الشرابية لـ18 سيارة إطفاء ، إضافة إلى 5 خزانات مياه.

وبعد مرور 4 ساعات من الحريق، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وجرى الاستعانة بـ 7 سيارات إطفاء أخرى لإنهاء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

النيران تلتهم 12 مخزنا لبيع الأخشاب

وأسفر الحريق عن التهام النيران لـ 12 مخزنا لبيع الأخشاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته، وإستدعاء أصحاب مخازن الأخشاب لسماع أقوالهم عن الحريق وكيفية حدوثه.