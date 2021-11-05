انتهاء بطولة العالم للدريفت.. تعرف على التفاصيل

انتهى العد التنازلي وبدأت فعاليات بطولة العالم للدريفت CPD، على أرض مصر في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمشاركة حوالى 13 دولة.

الجولة الأولى شارك فيها 18 سائقا وتأهل للجولة الثانية 8 أبطال

بدأت المنافسة بشكل قوي وسريع، وانتهت الجولة الأولى من البطولة، وشارك فيها 18 سائقا وتأهل فقط للجولة الثانية 8 أبطال من ضمنهم هشام الخطيب ويوسف جو من مصر.

تأهل للجولة الثانية قبل الأخيرة عبدالله أبو حسين بـ 280 نقطة في المركز الأول، وفي المركز الثاني أنس الحلو بـ275 نقطة، أما هشام الخطيب والذى يمثل مصر في المركز الثالث بـ274 نقطة.

وفي المركز الرابع أحمد العمري بـ259 نقطة، وفي المركز الخامس نوداري كودرا بـ246 نقطة، وجاء في المركز السادس المصري يوسف جو بـ242 نقطة، وفي المركز السابع محمد شاكر بـ240 نقطة، أما في المركز الثامن والأخير هيثم الحديدي بـ236 نقطة.

وانتهت الجولة الثانية بتأهل 4 فقط للجولة الثالثة والأخيرة من بطولة العالم وخرج أبطالنا المصريون منها، وتأهل أحمد العمري من قطر في المركز الأول، ويليه في المركز الثاني هيثم الحديدي من سلطنة عمان، وفي المركز الثالث عبدالله أبو حسين من الأردن، أما في المركز الرابع والأخير أنس الحلو من الأردن.

وانتهت البطولة المقامة على أرض مصر في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بإعلان عبدالله حسين من الأردن بطل العالم في الدريفت في المركز الأول.

وحصد المركز الثاني الأردني عبدالله أبو حسين، وفي المركز الثالث هيثم الحديدي من سلطنة عمان.