محافظ الجيزة يأمر بسحب تراخيص سيارات «سرفيس» لإعاقة حركة المرور

رصد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدداً من سيارات النقل الجماعي و«السرفيس»، التي تعيق حركة السير وتتسبب في إعاقات مرورية بعدد من الشوارع في نطاق حي شمال الجيزة، خلال جولة تفقدية اليوم الأربعاء، حيث كلف المحافظ كلاً من رئيس الحي ورئيس جهاز «السرفيس»، بسحب تراخيص عدد من السيارات، التي كانت تنتظر في نهر الطريق بشارع «الوحدة»، وعند تقاطع «ترعة السواحل»، وشدد على ضرورة تخصيص مكان بديل، لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل علي المواطنين .

التنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع الوقوف الخاطئ

كما شدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز «السرفيس» بضرورة تكثيف الحملات على مستوى قطاعات المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمنع الوقوف الخاطئ لسيارات النقل الجماعي والسرفيس.

رافق المحافظ خلال جولته بشوارع حي شمال الجيزة كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، إضافة إلى رؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة وشمال الجيزة والوراق، ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .