مع بداية كل شهر جديد، تبدأ شركة بتروتريد العاملة في مجال تحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، تجميع الفواتير من المستهلكين؛ لذا يبدأ العديد من الأشخاص تسجيل قراءة العدادات الخاصة بهم، وانطلاقا من العمل على راحة العملاء والمواطنين، تم توفير الكثير من طرق وهناك خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وفق ما ذكر الموقع الرسمي للشركة:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

في البداية يمكن تنزيل تطبيق بتروميتر التابع لشركة بتروتريد، وتثبيته على الهاتف، وتسجيل بيانات المستخدم، من خلال إدخال المعلومات الأساسية مثل الاسم الأول والثاني، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، رقم بطاقة الرقم القومي، المنطقة، وكلمة سر التطبيق، ثم الضغط على Sign Up.

وهكذا تكون أتممت التسجيل، ويمكنك الاستمتاع بالخدمات التي يقدمها التطبيق.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

يعمل التطبيق على التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد أوتوماتيكيا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الخاص بك، كما يجب عليك تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والأحمر، وذلك للتأكيد والتحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا وما بين ما سجل باليد.

ومن ضمن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

وبعدها يتم إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» خلال تحصيل الفاتورة.

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الاتصال على رقم 1122، أو من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

كما يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.